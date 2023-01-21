Следствие пока не может подтвердить использование РФ дронов иранского производства — Офис генпрокурора 21 января, 03:06 Дрон Shahed-136 (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Сотрудник Офиса генпрокурора Иван Чижевский заявил, что следствие пока еще не может подтвердить, что российская армия использует изготовленные в Иране дроны-камикадзе.



Об этом сообщает Суспільне.

«Сказать о том, что это — беспилотники иранского производства или нет — мы пока не можем. Сейчас идет досудебное расследование. Оно не будет быстрым. Ведь экспертиза необходима не простая, а с участием специалистов широкого масштаба, которые смогут выяснить, что это за комплектовщики, их происхождение», — заявил прокурор.



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Он отметил, что следствие пытается установить все составляющие, связанные с атаками беспилотников, а также операторов дронов, используя данные разведки и технологии.

«Есть случаи, когда страна-агрессор специально наносит маркировку определенной компании с целью введения нас в заблуждение. Или наоборот, мы фиксировали следы уничтожения названий, маркировки или наклеек на изделиях», — сообщил Чижевский.

5 января советник по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что военное сотрудничество России и Ирана может представлять угрозу безопасности не только Украины, но и США.

В конце декабря СМИ сообщили, что администрация Байдена развернула масштабную программу, которая должна лишить Иран возможности производить и поставлять беспилотники в Россию.

Издание писало, что усилия активизировали после того, как наличие в этих аппаратах западных компонентов стало очевидным.

6 января США ввели санкции против шести топ-менеджеров иранской компании Qods Aviation Industries, считающейся крупнейшим в Иране разработчиком и производителем дронов, и директора иранской компании AIO, занимающейся разработкой баллистических ракет.

10 января санкции против Беларуси и Ирана за поддержку РФ в войне против Украины анонсировали в Евросоюзе.