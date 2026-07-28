Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко опроверг сообщения о том, что иранский режим аятолл может нанести ракетный удар по Украине .

Об этом Коваленко написал 28 июля в своем Telegram-канале.

«На данный момент нет официальных данных о намерении Ирана нанести ракетный удар по Украине. UPD: Отдельно добавлю во избежание манипуляций: официальных данных (именно официальных) о подготовке такого удара сейчас нет. Но оружие для подобных действий у Ирана потенциально имеется», — заявил глава ЦПД.

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Ранее в Telegram-каналах распространялась информация о том, что Иран якобы планирует нанести ракетный удар по Украине в течение следующих 48 часов.

Угрозы Ирана в адрес Украины — что известно

25 июля СБУ сообщила, что украинские дроны поразили российский ракетный катер проекта 12418 «Молния». Также были атакованы грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey, которые находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.

В тот же день Министерство иностранных дел Ирана осудило украинский удар по судну в Каспийском море и заявило, что Тегеран оставляет за собой право защищать свои «национальные интересы и безопасность».

В то же время проиранский Telegram-канал Middle East Spectator опубликовал карту и заявил, что вся территория Украины якобы находится «в зоне досягаемости иранских баллистических ракет, в частности Khorramshahr-4». Это сообщение не является официальным заявлением иранских властей.

26 июля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи озвучил угрозу в адрес президента Украины Владимира Зеленского после украинского удара по судну в Каспийском море.

На своей странице в соцсети X он написал, что этот удар является «вопиющим нарушением Устава ООН», и добавил, что приказ о нем якобы отдал Израиль, «чтобы втянуть Европу в свою войну».

27 июля председатель комиссии по вопросам национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи озвучил новые угрозы в адрес Украины, заявив, что Тегеран не оставит без реакции действия, направленные против него, и Украина «вскоре может это понять».

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран де-факто уже участвует в войне России против Украины, поставляя Кремлю дроны типа «Шахед», технологии их производства и другие вооружения. При этом президент отметил, что Украина «должна действовать осторожно» и «не допускать открытия нового фронта».

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Позже издание Defence Express сообщило, что Иран располагает значительным арсеналом баллистических ракет средней дальности, часть из которых потенциально может достичь территории Украины. Наибольшую угрозу среди них представляет ракета Khorramshahr, дальность которой оценивается примерно в 4000 километров, писали журналисты.

По данным Defence Express, иранские ракеты Ghadr, Emad и Sejjil имеют дальность полета около 2000 км, что позволяет запускать их из северных районов Ирана по целям на территории Украины. В то же время Khorramshahr является самой дальнобойной ракетой в этом классе — она демонстрировала способность преодолевать расстояние до 4000 км, резюмировало издание.