Майор, командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады Владимир Фокин рассказал в интервью Radio NV о реформах в бригаде , изменениях в подготовке бойцов и проблемах с офицерским составом.

— Вкратце расскажу о вашем пути в бригаду, как она стала частью 3-го армейского корпуса. Это, по сути, одна из двух львовских бригад ТРО: 103-я и 125-я. В конце июля прошлого года было принято решение переформатировать 125-ю бригаду ТРО в отдельную тяжелую механизированную. Она сейчас в составе 3-го АК, уже присоединяется, входит в него. С тех пор как вы ее возглавили, какие реформы происходят? Вы раньше были комбатом 3-й ОШБр, а как комбриг 125-й — как вас восприняли в звании, если не ошибаюсь, майора?

Реклама

— Да, теперь я майор.

В бригаде встретили 50 на 50. Половина ребят обрадовались, что будет личный состав из 3-й ОШБр, который имеет определенный боевой опыт, переходит в 125-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду, возглавляет ее. Идет определенная команда, которая имеет опыт с людьми, на различные должности.

Пришли, быстренько провели аудит, собеседование с офицерским составом, с управлением бригады. Провели собеседования с управлением подразделений: пехотные батальоны, батальоны беспилотных систем и остальные подразделения. Сделали выводы и начали нашу реформу. Она очень масштабная, надеюсь, коротко смогу затронуть все аспекты, которые мы уже или реформировали, или реформа еще продолжается.