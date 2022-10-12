Офицерам ФСБ готовят план эвакуации с временно оккупированных территорий — Центр национального сопротивления

12 октября, 21:01
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Сотрудники ФСБ (Фото:instagram.com/fsb_rossii_official)

Сотрудники ФСБ (Фото:instagram.com/fsb_rossii_official)

Офицерам ФСБ России на временно оккупированных территориях Украины сообщили маршруты по эвакуации семей на территорию РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В ведомстве уточняют, что временно оккупированные территории Украины начали покидать семьи гауляйтеров, «руководителей» районов и высшего военного руководства. В сообщении центра речь идет о всех временно оккупированных районах Украины.

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«В частности, планы по эвакуации семей работников ФСБ объявлены в Крыму, где размещено большое количество офицеров службы», — говорится в сообщении.

9 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что в Херсонской и Луганской областях представители оккупационных «властей» вывозят свои семьи.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Эвакуация ФСБ ФСБ России Война России против Украины

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