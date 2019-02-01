Офицера СБУ и командира воинской части уличили в контрабанде товаров из ОРДЛО Сегодня, 09:59 350 Цей матеріал також доступний українською

Правоохранители разоблачили майора Службы безопасности Украины в причастности к контрабанде через линию разграничения на Донбассе сигарет, изготовленных в ОРДЛО.

Как сообщается, его сообщником в незаконной деятельности стал командира одной из воинских частей в зоне проведения Операции Объединенных сил.

Задержали контрабандистов в Северодонецке при получении ими от посредника взятки в размере $4 тысяч за содействие в переправке очередной партии контрафакта.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Сейчас оба подозреваемых помещены в изолятор временного содержания в Краматорске Донецкой области.