Офицера СБУ и командира воинской части уличили в контрабанде товаров из ОРДЛО
Правоохранители
разоблачили майора Службы безопасности Украины в причастности к контрабанде через
линию разграничения на Донбассе сигарет, изготовленных в ОРДЛО.
Как сообщается, его
сообщником в незаконной деятельности стал командира одной из воинских частей в зоне проведения Операции Объединенных сил.
Задержали
контрабандистов в Северодонецке при получении ими от посредника взятки
в размере $4 тысяч за содействие в переправке
очередной партии контрафакта.
Сейчас оба подозреваемых
помещены в изолятор временного содержания в Краматорске Донецкой области.