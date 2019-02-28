Офицер ВСУ опубликовал видео уничтожения противотанкового расчета оккупантов
Сегодня, 10:12
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В Сети
опубликовали видео уничтожения Объединенными силами на Донбассе
противотанкового расчета оккупационных войск РФ.
Соответствующий
ролик был опубликован в Facebook офицером ВСУ Анатолием Штефаном.
"На одной из
позиций оккупантов в районе Горловки систематически вел огонь расчет ПТУРистов.
Но ОСы не замедлили с адекватным ответом и поймали колорадов в укрытии. По
данным разведки, расчет ПТУР уничтожен вместе с огневой точкой", -
рассказал он.