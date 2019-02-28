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Офицер ВСУ опубликовал видео уничтожения противотанкового расчета оккупантов

Сегодня, 10:12
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Скриншот с видео Анатолия Штефана/Facebook

Видео было снято в районе оккупированной Горловки

В Сети опубликовали видео уничтожения Объединенными силами на Донбассе противотанкового расчета оккупационных войск РФ.

Соответствующий ролик был опубликован в Facebook офицером ВСУ Анатолием Штефаном.

"На одной из позиций оккупантов в районе Горловки систематически вел огонь расчет ПТУРистов. Но ОСы не замедлили с адекватным ответом и поймали колорадов в укрытии. По данным разведки, расчет ПТУР уничтожен вместе с огневой точкой", - рассказал он.

Теги:   Донбасс Видео ООС

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