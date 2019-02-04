Офицер ВСУ опубликовал видео уничтожения наблюдательного поста оккупантов
В Сети появилось
видео из зоны проведения Операции Объединенных сил, на котором запечатлено
уничтожение наблюдательного поста оккупационных сил РФ.
Соответствующие
кадры, снятые с беспилотника, опубликовал у себя в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Как сообщается,
видео было снято в районе населенного пункта Пески Донецкой области.
По словам
Штефана, разведчики оккупантов, засевшие в здании, корректировали обстрелы
позиций украинских военных.
В результате
удара ВСУ наблюдательный пункт противника был уничтожен. Кроме того,
ликвидированы трое боевиков, находившихся в здании.