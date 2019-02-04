Офицер ВСУ опубликовал видео уничтожения наблюдательного поста оккупантов Сегодня, 11:48 601 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Анатолия Штефана/Facebook В результате удара были уничтожены трое оккупантов Скриншот с видео Анатолия Штефана/Facebook

В Сети появилось видео из зоны проведения Операции Объединенных сил, на котором запечатлено уничтожение наблюдательного поста оккупационных сил РФ.

Соответствующие кадры, снятые с беспилотника, опубликовал у себя в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Как сообщается, видео было снято в районе населенного пункта Пески Донецкой области.

По словам Штефана, разведчики оккупантов, засевшие в здании, корректировали обстрелы позиций украинских военных.

В результате удара ВСУ наблюдательный пункт противника был уничтожен. Кроме того, ликвидированы трое боевиков, находившихся в здании.