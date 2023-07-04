Офицеру ТЦК, который пьяным избил в Ужгороде женщину, сообщили о подозрении 4 июля, 11:16 Татьяну Новак избил офицер местного военкомата в Ужгороде, он был в состоянии алкогольного опьянения (Фото:Коллаж фото Татьяна Новак/Facebook)

Работнику Закарпатского областного территориального центра комплектования (ТЦК), который в состоянии алкогольного опьянения избил журналистку Татьяну Новак, сообщили о подозрении.

Об этом в Нацполиции заявили 3 июля.

Там рассказали, что все сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное нанесение легких телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года.

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Теперь материалы дела готовятся направить в суд, продолжается досудебное расследование.

25 июня в Ужгороде пьяный работник ТЦК несколько раз ударил женщину кулаком в голову. По словам Новак, речь идет о старшем офицере Закарпатского ОВК майоре Константине Вари.

Рассказывая об обстоятельствах инцидента, она заявила, что вместе со своим мужем, офицером ВСУ, они зашли в магазин, где на кассе к ним пристал пьяный мужчина в гражданской одежде. У мужа журналистки он начал в грубой агрессивной форме спрашивать, воевал ли тот.

Когда они вышли на улицу, чтобы вызвать полицию, работник ТЦК, по ее словам, вышел и сначала бросился на мужа Новак, но потом резко подбежал к ней и ударил в челюсть.

После огласки о ситуации в СМИ в Минобороны заявили, что ведомство готово реагировать на каждый инцидент с участием работников ТЦК.