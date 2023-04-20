ГБР сообщило о подозрении офицеру, который издевался над военнослужащим в Ивано-Франковской области
Правоохранители проводят расследование в Ивано-Франковской области (Фото:ГБР)
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении офицеру одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области, который издевался над военнослужащим.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Видео, на котором офицер нецензурно ругается и бьет военнослужащего, появилось на одном из украинских телеграмм каналов. Сотрудники ДБР опросили свидетелей и потерпевшего, собрали достаточно доказательств для сообщению военному о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины).
Предусмотренное статьей наказания — лишение свободы сроком до 12 лет.
Также работники ГБР расследуют еще два случая превышения служебных полномочий этим офицером в отношении других военнослужащих.
Направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения — содержании под стражей с возможностью внесения залога в 800 тысяч гривен.