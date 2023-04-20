ГБР сообщило о подозрении офицеру, который издевался над военнослужащим в Ивано-Франковской области 20 апреля, 16:19 Правоохранители проводят расследование в Ивано-Франковской области (Фото:ГБР)

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении офицеру одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области, который издевался над военнослужащим.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Видео, на котором офицер нецензурно ругается и бьет военнослужащего, появилось на одном из украинских телеграмм каналов. Сотрудники ДБР опросили свидетелей и потерпевшего, собрали достаточно доказательств для сообщению военному о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины).

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Предусмотренное статьей наказания — лишение свободы сроком до 12 лет.

Также работники ГБР расследуют еще два случая превышения служебных полномочий этим офицером в отношении других военнослужащих.

Направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения — содержании под стражей с возможностью внесения залога в 800 тысяч гривен.