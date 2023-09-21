Суд вынес приговор офицеру Нацгвардии, который издевался над военным на Ивано-Франковщине 21 сентября, 14:00 Офицера НГУ засудили за избиение военного (Фото:ГБР)

Офицер Нацгвардии, который избил солдата в одной из воинских частей Ивано-Франковской области, признал свою вину. Ему присудили 1,5 года службы в дисциплинарном батальоне. Об этом сообщила советник по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона Единые новости в четверг, 21 сентября.

Досудебное расследование случая, связанного с бранью и избиением солдата, о котором стало известно в апреле 2023 года, завершено. Суд вынес приговор.

«Подозреваемый военнослужащий признал свою вину и недостойное поведение, суд принял решение — на 1,5 года отправить его на службу в дисциплинарный батальон», — сказала Сапьян.

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Она добавила, что правоохранители продолжают контролировать деятельность прежде всего территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий.

Видео избиения мужчины офицером Нацгвардии в одной из воинских частей Ивано-Франковской области появилось в сети 18 апреля. На нем было видно, как офицер наносит другому военному удары в область грудной клетки.

В этот же день ГБР открыло уголовное дело по факту превышения служебных полномочий военным (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины). Правоохранители также заявили о разоблачении и других фактов издевательства офицера над военнослужащими этой части.