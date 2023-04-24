Суд в Ивано-Франковске отправил под ночной домашний арест офицера Нацгвардии, который избил срочника

24 апреля, 23:21
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ГБР расследует действия офицера Нацгвардии (Фото:ГБР)

ГБР расследует действия офицера Нацгвардии (Фото:ГБР)

Ивано-Франковский городской суд в понедельник, 24 апреля, отправил под ночной домашний арест офицера Нацгвардии, подозреваемого в избиении солдата.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на комментарий спикера управления Госбюро расследований во Львове Татьяны Муравель.

ГБР ходатайствовало об аресте офицера с возможностью залога в 800 тыс. грн, но суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Видео дня

Ранее в Сети появилось видео, на котором офицер избивает солдата в части Нацгвардии в Ивано-Франковской области. Руководство НГУ назвало действия офицера недопустимыми и сообщило, что начало внутреннее расследование.

Госбюро расследований открыло уголовное дело по факту превышения служебных полномочий военным должностным лицом (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. В ГБР заявили, что следователи установили также другие факты издевательства офицера над военнослужащими.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Нацгвардия Украины Уголовное дело Ивано-Франковск Ивано-Франковская область Государственное бюро расследований (ГБР) Ночной домашний арест Офицер

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