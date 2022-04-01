«Ни на что не способны»: Офицер ГРУ разнес TikTok-армию Кадырова, снимающую постановочные ролики — аудиоперехват 1 апреля, 13:00 Цей матеріал також доступний українською По словам офицера российской военной разведки, кадыровцы не хотят воевать за РФ (Фото:Минобороны)

Боевики кремлевского ставленника в Чечне Рамзана Кадыров после своих огромных потерь под Киевом лишь делают вид, что «воюют» с ВСУ, снимая постановочные ролики для TikTok.

Война России против Украины — главные события 1 апреля



Об этом в аудиоперехвате, обнародованном украинской разведкой, сообщил один из офицеров отряда спецназначения главного разведуправления генштаба РФ.

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По его словам, кадыровцы не хотят воевать за РФ и убегают с поля боя, подставляя и обрекая на смерть российских военных.

Оператор (который не ищет укрытия) кричит на чеченском "давай давай начинаем, снимаю" , а кадыровские актеры посмотрев в камеру побежали стрелять в сгоревший дом. / #Цирк #Кадыровцы pic.twitter.com/nVoX584YkM — Алибаба (@CaucasianRebel) March 28, 2022

Тиктокеры кадыровцы первый раз в жизни увидели светофор🤡

С меткостью там тоже все сразу становится ясно. pic.twitter.com/bT9oL0Lxf4 — ANTI-ОКУПАНТ (@CrimeaSmotra) March 30, 2022

«Кроме понтов, ничего. Воевать за Россию не хотят. Идут только второй волной. Только зачищают, только понты. Очень редко, когда они что-то там исполняют. В основном один сплошной пафос… Чуть что, сразу бегут. Стреляют в разные стороны», — пожаловался офицер ГРУ.

Сам же Кадыров также использует фейковые фото и видео о якобы участии в боевых действиях в Украине.

Ранее он публиковал «доказательства» того, что находится «под Киевом», однако уже на следующий день таинственным образом «телепортировался» в Грозный, где встречал секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Спустя какое-то время Кадыров заявил, что находится в Мариуполе, опубликовав фото, как он молится на заправке, поставив рядом с собой пулемет, который, вероятно, должен был свидетельствовать о том, что он «в зоне боевых действий в Украине», однако пользователи соцсетей заметили, что снимок был сделан на АЗС Роснефти.

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