«Ни на что не способны»: Офицер ГРУ разнес TikTok-армию Кадырова, снимающую постановочные ролики — аудиоперехват

1 апреля, 13:00
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По словам офицера российской военной разведки, кадыровцы не хотят воевать за РФ (Фото:Минобороны)

По словам офицера российской военной разведки, кадыровцы не хотят воевать за РФ (Фото:Минобороны)

Боевики кремлевского ставленника в Чечне Рамзана Кадыров после своих огромных потерь под Киевом лишь делают вид, что «воюют» с ВСУ, снимая постановочные ролики для TikTok.

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Об этом в аудиоперехвате, обнародованном украинской разведкой, сообщил один из офицеров отряда спецназначения главного разведуправления генштаба РФ.

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По его словам, кадыровцы не хотят воевать за РФ и убегают с поля боя, подставляя и обрекая на смерть российских военных.

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«Кроме понтов, ничего. Воевать за Россию не хотят. Идут только второй волной. Только зачищают, только понты. Очень редко, когда они что-то там исполняют. В основном один сплошной пафос… Чуть что, сразу бегут. Стреляют в разные стороны», — пожаловался офицер ГРУ.

https://www.facebook.com/AFUStratCom/videos/971766496811842/

Сам же Кадыров также использует фейковые фото и видео о якобы участии в боевых действиях в Украине.

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Ранее он публиковал «доказательства» того, что находится «под Киевом», однако уже на следующий день таинственным образом «телепортировался» в Грозный, где встречал секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Спустя какое-то время Кадыров заявил, что находится в Мариуполе, опубликовав фото, как он молится на заправке, поставив рядом с собой пулемет, который, вероятно, должен был свидетельствовать о том, что он «в зоне боевых действий в Украине», однако пользователи соцсетей заметили, что снимок был сделан на АЗС Роснефти.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия ГРУ Кадыровцы Рамзан Кадыров Чеченцы Война России против Украины

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