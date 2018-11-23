Одесский суд выпустил из СИЗО одного из подозреваемых в нападении на активиста Михайлика

Торнике Герасину (Нагладзе) избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в 22 января 2019 года

Киевский районный суд Одессы отпустил одного из подозреваемых в покушении на местного активиста Олега Михайлика Торнике Герасина (Нагладзе) под круглосуточный домашний арест, передает Радио Свобода.

Решение было принято при рассмотрении ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения.

Отмечается, что Герасин инвалид 1-й группы. Он отсидел в СИЗО два месяца, в течение которых и сам заключенный, и его родственники, и его защитник настаивали на невозможности удержания человека с инвалидностью в условиях одесского следственного изолятора.

Также о плохих условиях пребывания в СИЗО инвалида заявил консул Грузии в Одессе Торнике Берекашвили, которого вызвали в суд в качестве свидетеля.

Двух других подозреваемых Манучара Варшанидзе и Лаши Герасина оставили под стражей 21 ноября 2018 года.

Во время заседания стало известно, что уголовное производство о покушении на Олега Михайлика объединили с другим производством - о хулиганстве в Одессе с применением оружия летом 2018 года. Речь может идти о конфликте с общественной организацией Левый берег, так как следователи заявили о причастности подозреваемых в нападении на Михайлика к этому делу. Отмечается, что пистолет, который нашли в квартире одного из них во время обыска, по данным правоохранителей использовался именно в июне 2018 года.

Также Торнике Герасина обвиняют в изготовлении и использовании фальшивых документов.

Герасина Торнике, которого подозревают в нападении на Олега Миши, отпустили под круглосуточный домашний арест pic.twitter.com/OPIUZeSC1F - Michael Shtekel (@mishajedi) 22 ноября 2018 г.

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Напомним, что 25 сентября правоохранители задержали трех граждан Грузии по подозрению в причастности к нападению на одесского активиста Олега Михайлика.

Один из них Торнике Нагладзе (он же Герасин Торнике), по данным местных СМИ, является лидером серьезной преступной группировки.

22 сентября в Одессе неизвестные открыли огонь по политическому активисту Олегу Михайлику. Пули попали ему в грудную клетку в область сердца и в руку. В результате покушения Михайлик потерял много крови и перенес операцию.