Одноразовая денежная помощь: стало известно, кто из киевлян и какие суммы выплат получит ко Дню Независимости 21 августа, 15:47 КГГА (Фото:ТСН.ua / Желонкина)

Ко Дню Независимости социально-незащищенным киевлянам выплатят единовременную денежную помощь.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Кто получит выплаты ко Дню Независимости от киевских властей

На это в рамках программы «Забота. Навстречу киевлянам» выделили 130 млн грн.

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На выплаты имеют право как сами киевляне, так и внутренне перемещенные лица:

— люди с инвалидностью I, II и III групп;

— лица, получающие пособие на детей с тяжелыми заболеваниями;

— дети-сироты;

— лица, которым присвоено звание Праведников Бабьего Яра;

— репрессированные лица, которых в дальнейшем реабилитировали;

— участники народного ополчения, которые принимали участие в обороне Киева с июля по сентябрь 1941 года;

— родители и матери погибших в мирное время военнослужащих срочной службы;

— неработающие пенсионеры, размер пенсий которых не превышает размера 2,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность (5232,5 грн).

Всего средства предоставят 280 тысячам людей — каждый получит от 400 до 950 грн.

Кто получит выплаты ко Дню Независимости от государства

Ко Дню Независимости Украины ветераны и жертвы нацистских преследований получат доплаты. Ранее их приурочивали ко Дню Победы и выплачивались в мае, но в этом году Кабмин принял решение перенести выплату на август.

Доплаты в августе получат и ветераны российско-украинской войны и члены семей погибших. Выплаты составят от 450 до 3100 грн. Их получат

1. Лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудовой травмы и по другим причинам:

I группы — 3100 грн;

II группы — 2900 грн;

III группы — 2700 грн.

2. Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей — 1000 грн.

3. Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной — 3100 грн.

4. Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно пункту 1 ст. 10 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудовой травмы и по другим причинам, которые не женились во второй раз — 650 грн.

5. Члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины — 1000 грн.

6. Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 грн.