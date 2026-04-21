Теракт в Киеве. Одного из полицейских, которых обвинили в побеге, отправили под стражу

Полицейский Михаил Дробницкий, которого подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей во время теракта в Киеве, в зале суда 21 апреля (Фото: Игорь Кузнецов / NV)

Печерский суд Киева во вторник, 21 апреля, избрал меру пресечения полицейскому Михаилу Дробницкому, которого подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей во время теракта в Киеве. Его отправили под стражу на 60 суток с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.

Об этом сообщает Суспільне.

Полицейскому объявили о подозрении по ч. 3 ст. 367 УКУ. 266 тысяч грн — это минимальный залог по этой статье.

Такую меру пресечения просили прокуроры, аргументируя это тем, что подозреваемый может исказить или уничтожить доказательства, например, видео с видеорегистраторов и бодикамер.

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Кроме этого, как считает сторона обвинения, полицейский, пользуясь служебным положением, может осуществлять давление на свидетелей, сообщил корреспондент NV.

Адвокат в свою очередь заявил, что не согласен с ходатайством, поскольку рядовой полицейский не имеет таких инструментов давления, а также добровольно пришел в зал суда, не скрываясь.

Защита просила избрать подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сам подозреваемый заявил, что не убегал с места стрельбы, а искал укрытие, чтобы не попасть под выстрелы.

Как сообщил корреспондент NV, суд в дальнейшем будет избирать меру пресечения коллеге полицейского.

Теракт в Киеве — главное

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы, который жил в украинской столице, начал стрелять в людей на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. Перед выходом на улицу он поджег собственную квартиру.

Во время штурма спецназовцы КОРД ликвидировали стрелка. Выяснилось, что выходца из РФ звали Дмитрий Васильченков. Его записи в соцсетях свидетельствовали о том, что он имел антиукраинские и антисемитские взгляды.

19 апреля глава Патрульной полиции Киева Евгений Жуков объявил о своей отставке после того, как в сети появились кадры бегства патрульных во время стрельбы.

20 апреля генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что двум полицейским, которые сбежали во время стрельбы в Киеве, объявили о подозрении по ч. 3 ст. 367 УКУ (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Полицейским грозит лишение свободы на срок до пяти лет.