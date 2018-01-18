Одним из задержанных по "газовому делу" Дубневичей оказался чиновник, хранивший 1 млн евро в сейфе

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НАБУ задержало четырех чиновников по газовому делу Дубневичей
Фото: НАБУ

НАБУ задержало четырех чиновников по газовому делу Дубневичей

В рамках "газового дела" народных депутатов Богдана и Ярослава Дубневичей одним из четырех задержанных стал бывший директор ООО Энергия Игорь Кучма.

Информацию об этом подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает Слово и Дело.

В материалах производства указывается, что в августе 2016 года Служба безопасности провела обыск во львовском офисе ООО Энергия. По его результатам СБУ изъяла там 1,14 миллиона евро, $136 тысяч и 1,9 млн грн. Суд арестовал эти деньги.

Сам же Игорь Кучма объяснил, что он арендовал в офисе Энергии сейф, в котором хранил собственные средства, которые и изъяли правоохранители.

Кучма дважды пытался снять арест с денежных средств, но суд ему отказал. В ходатайстве он себя представлял в качестве советника руководителя ООО Энергия.

Прокурор САП намерен просить для Кучмы залог в размере 230 млн грн.

Накануне Национальное антикоррупционное бюро заявило о задержании четырех чиновников, которые реализовали схему по использованию "льготного газа" для собственных нужд, чем нанесли убытки Нафтогазу в размере 1,4 млрд грн. Речь шла о руководстве ООО Энергия-Новый Раздел, ООО Энергия-Новояворовск и ООО Энергия.

Бенефициарами указанных компаний выступают народные депутаты от БПП братья Дубневичи.

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