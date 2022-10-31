Ким: Одна из российских ракет изменила курс и «вернулась в родную гавань» — видео 31 октября, 11:45 Ракета резко изменила свою траекторию и полетела обратно (Фото:Скриншот видео t.me/mykolaivskaODA)

Во время массированного удара РФ по энергетической инфраструктуре Украины в понедельник, 31 октября, одна из российских ракет сменила курс и полетела в обратном направлении.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, опубликовав соответствующее видео.

На нем видно оставленный в небе инверсивный след от ракеты, которая в какой-то момент резку изменила свою траекторию и, сделав дугу, полетела обратно.

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«У одной из ракет РФ оказалось критическое и логическое мышление. Взвесив все аргументы и решив не совершать военного преступления, ракета решила вернуться в «родную гавань», — написал он в комментарии к обнародованным кадрам.

В понедельник утром, 31 октября, ВС РФ нанесли удары по целому ряду украинских регионов.



Их целью было уничтожение инфраструктурных объектов в Киеве, а также в Харьковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой и Запорожской областях.

Кремлевский режим выпустил по Украине десятки ракет, в результате чего начались перебои со светом и водой, а в Офисе президента Владимира Зеленского предупредили, что из-за повреждений критической инфраструктуре в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.