Российский удар по Виннице. Одна из ракет сначала шла на Житомир — мэр Сухомлин

14 июля, 17:17
Последствия российского удара по Виннице (Фото:ГСЧС)

Последствия российского удара по Виннице (Фото:ГСЧС)

Одна из ракет, которыми российские войска ударили по Виннице, сначала шла на Житомир, заявил житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

На сессии горсовета он подчеркнул, что жертвы могли бы быть из среди жителей Житомира, сообщает Cуспільне.

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«Видите, в Винницу прилетело. Есть погибшие, среди которых — дети. А то, что мы смотрели, ракета сначала шла на Житомир, потом повернула и пошла в Винницу. Ну, они сейчас так с Калибрами делают», — сказал он.

Видео дня

В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.

https://www.youtube.com/watch?v=6yMWODeHwGs

По состоянию на 16:41 известно, что в результате российского удара по Виннице:

  • погибло 21 человек (в том числе три ребенка),
  • 52 человека (в том числе четыре ребенка) госпитализированы,
  • из них 34 человека в тяжелом состоянии,
  • повреждены 55 зданий,
  • 40 автомобилей.

В Воздушных силах уточнили, что ракетный удар наносился крылатыми ракетами Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря.

https://www.youtube.com/watch?v=UxpxVzA7Ns4
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Винница Житомир Военные преступления РФ Война России против Украины

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