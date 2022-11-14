Одна из крупнейших групп Европарламента поддерживает признание России террористическим государством

14 ноября, 18:47
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Акция протеста против терроризма России в Барселоне, 14 октября (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Акция протеста против терроризма России в Барселоне, 14 октября (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Группа Европейской народной партии — одна из наиболее влиятельных и многочисленных в Европейском парламенте — во время пленарного заседания в Страсбурге на следующей неделе будет голосовать за признание РФ террористическим государством.

Об этом сообщается на сайте парламентской группы ЕНП.

В организации заявили о «мощном возражении» по поводу присутствия России на саммите лидеров G20 на Бали. Члены группы считают, что Россия, как террористическое государство, не может приобщаться к международным дискуссиям, определяющим будущее всего человечества.

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Верховная Рада Украины признала Россию государством-террористом 22 мая 2022 года.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы признала российский режим террористическим.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал принятие данной резолюции ПАСЕ «мощным сигналом мировому сообществу».

18 октября Россию объявил террористическим режимом парламент Эстонии.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Европа Евросоюз Российская агрессия Терроризм Европарламент Борьба с терроризмом Война России против Украины российский терроризм государство-спонсор терроризма

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