Жизнь в одиночестве. Чем украинские ценности отличаются от европейских

В мире стремительно растет количество людей, которые не желают делить свою жизнь с кем-то

Европейцы все чаще выбирают одиночество и жизнь без детей. Об этом свидетельствуют данные Евростата - статистической организации Европейской Комиссии. Последняя статистика показывает, что в 2017 году в около трети домохозяйств Евросоюза проживали одинокие взрослые без детей. Эта цифра выросла на 3% с 2010 года. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Список граждан, где проживает больше всего одиноких, возглавляет Швеция. Следующие места за ней занимают Дания, Литва, Финляндия, Германия и Эстония. В конце списка - Мальта, Португалия и Словакия.

Тенденции одиночества в мире

В мире стремительно растет количество людей, которые не желают делить свою жизнь с кем-то. Согласно прогнозу исследовательской компании Еuromonitor Иnternational, в ближайшие 15 лет количество домохозяйств, состоящих из одного человека, будет стремительно расти во всех странах.

В Европе обесценивается институт брака

К 2030 году их станет на 120 млн больше. Эта тенденция укоренилась и усиливается с каждым годом.

По результатам исследования статистики Евросоюза по доходам и условиям жизни, среднегодовой прирост количества единоличных домохозяйств в ЕС составляет почти 3%. Чем севернее расположена страна на карте, тем больше ее жители предпочитают гордо жить в одиночестве. Чаще всего одинокий образ жизни выбирают женщины. В странах ЕС по данным этого же исследования, в 2014 году доля таких единоличниц в среднем составляла 57%.

Причины и последствия одиночества

Причины одиночества, скорее всего, психологические или социокультурные, чем генетические, отметила кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Института социальной и политической психологии Ирина Губеладзе.

"Это предполагает свободные отношения. Появляется ощущение свободы или замены этого чувства. Так ты можешь в любой момент изменить партнера. Нежелание заводить детей - это скорее материальные проблемы и желание жить жизнь без обязательств", - отметила Губеладзе.

Демограф и старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины Борис Кример обращает внимание на тот факт, что домохозяйства без детей могут быть, когда дети взрослеют и уезжают от родителей. Но речь не идет о том, что семья именно бездетная, поэтому такая формулировка не совсем корректна.

Украине же такие радикальные социальные изменения пока не угрожают, хотя страна и движется к таким трендам очень медленно, рассказал руководитель социологической группы Рейтинг Алексей Антипович.

Для украинской ментальности характерным первоочередным является коллективизм, а не удовольствие собственных потребностей

По данным Госстата, в 2016 году доля единоличных домохозяйств в Украине составила почти 20%. И с тех пор, уверяет специалист, этот показатель мог вырасти максимум на 1%. Семья и дети, согласно опросам украинских агентств, приносят большую радость украинцам, убеждает эксперт. Зато в Европе институт брака обесценивается.

"В Европе ориентация происходит на индивида, то есть человек живет на удовлетворение собственных потребностей. У нас же воспитывался коллективизм, немного более характерен для украинской ментальности, чем для европейца. Если взять Советский Союз, то мы все коллективисты. В отличие от Европы, где значительно больше внимания уделяют саморазвитию, самосовершенствованию, удовлетворению собственных потребностей", - рассказал Антипович.

Ученые выяснили, что одиночество может привести к ранней смерти. Как сообщает Американская ассоциация сердца, в университете Миннесоты пришли к выводу, что риск смерти для одиноких людей увеличивается сразу на 50-70%.