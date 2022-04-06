Украинский танк в одиночку вступил в бой с целой колонной бронетехники РФ — видео 6 апреля, 09:57 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты даже не поняли, откуда по ним открыли огонь (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)

В селе Новая Басань Черниговской области украинский танк в одиночку вступил в бой с целой колонна российской бронетехники.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Видео засады на оккупантов, снятое с помощью дрона, было обнародовано в соцсетях.

Экипаж T-64 ВСУ занял чрезвычайно выгодную позицию среди полуразрушенных строений, поэтом российские захватчики даже не могли понять, кто и откуда открыл по ним огонь.

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Уничтожив БТР-82 ВС РФ, танк посеял среди них панику и существенно замедлил колонну, дав возможность нанести по ней удар украинской артиллерии.

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«Экипаж показал просто блестящее тактическое решение, добился внезапности, умело маневрировал, показал высокий военный интеллект. Это просто образец действий танка в обороне и сложной и хаотической обстановке реального боя», — прокомментировал видео журналист Юрий Бутусов.

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