Один школьный предмет вместо физики, химии и биологии – как это будет

Министерство образования готово дать старт эксперименту по введению единого курса Естественные науки для старшеклассников. Предмет объединит физику, химию, астрономию, биологию и географию для школьников-гуманитариев.

Украинские ученики 10-х классов уже с 1 сентября получат возможность изучать единый курс Естественные науки вместо привычных уроков физики, химии, астрономии, биологии и географии.

12 марта Министерство образования и науки пригласило для участия в эксперименте те учебные заведения, где есть классы общественно-гуманитарного, спортивного и художественно-эстетического направления. Пока неизвестно, какие именно школы готовы внедрять пилотный проект программы и сколько их будет. Для этого учебные заведения должны подать заявку в местные органы управления образованием.

"Курс может преподаваться лишь для учеников, которые не планируют сдавать ВНО по естественным наукам", - поясняют в МОН.

Предполагается, что преподавателями нового предмета смогут быть учителя естественных наук, и для этого им не потребуется дополнительная переквалификация.

Коллегия МОН уже утвердила четыре возможных учебных программы курса. Две из них объясняют особенности природных явлений и технологических процессов с позиции каждой из естественных наук. Еще одна из программ делает акцент на причинно-следственных связях, обусловивших современный способ жизни человечества, и, наконец, последняя – предлагает модульный подход к изучению естественных наук.

В то же время все эти программы базируются на знаниях, которые школьники получили до 10-го класса. В итоге даже тот выпускник, который не специализируется на естественных науках, сможет получить целостное представление о мире и обо всем спектре научных идей в сферах астрономии, биологии, географии, физики и химии, подчеркивают в МОН.

Старшеклассники смогут получить целостное представление о природе / Фото kpi.kharkov.ua

"Речь идет о том, что в старших классах ученики должны определиться со своей профессией, а охватить все предметы в старшей школе очень сложно", - пояснила в эфире Радио НВ Татьяна Засекина, руководитель рабочей группы по разработке программы интегрированного курса, замдиректора Института педагогики Национальной академии педагогических наук Украины.

По словам Засекиной, сейчас идет разработка единого учебника для данного курса. Предполагается, что он будет существенно отличаться от привычных для украинской школы учебников и будет насыщен электронными приложениями.

"К примеру, через QR-коды школьники могли бы заходить в виртуальные лаборатории, смотреть эксперименты", - пояснила Засекина.

В чем суть идеи

Пилотное внедрение предмета Естественные науки ­– часть общего курса МОН на интеграцию профильных предметов в старшей школе.

В единый интегрированный курс для гуманитариев планируют объединить также алгебру и геометрию, а зарубежную и украинскую литературы школьники с математическим и природоведческим профилем образования смогут изучать в едином курсе Словесность.

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Министр образования Лилия Гриневич надеется, что такие курсы помогут старшеклассникам сосредоточиться на избранном профиле обучения и оставить больше времени для изучения тех предметов, которые в будущем станут основой их профессии.

"В большинстве стран с лучшими образовательными системами, которые имеют высшие результаты в международных сравнительных исследованиях, в частности в [Программе международного оценивания учащихся] PISA, где как раз тестируются математическая и естественнонаучная грамотность, – там внедрены интегрированные курсы", - заявляла ранее Гриневич.

Что говорят специалисты

По мнению советника министра образования Иванны Коберник, объединение предметов в подобные курсы – мировая тенденция, которая дает хорошие результаты.

"Главная цель такого курса – во-первых, дать детям комплексное видение мира, а во-вторых – возможность самостоятельно выбирать, чем они хотят заниматься", - отметила Коберник в комментарии Радио НВ. По ее словам, интерес к введению предмета Естественные науки уже проявили отдельные школы Киева и Запорожья.

Коберник также надеется, что для школьников-гуманитариев курс будет более интересным, чем привычные уроки, и откроет ученикам физику, химию, географию с новой стороны. "Возможно, они передумают и даже будут потом изучать их углубленно", - предположила советник министра.

Сторонники реформы надеются, что она освободит детям время для профильных предметов/Фото vippo.org.ua

Впрочем, у идеи такой революции в школьном расписании немало критиков. Александр Спиваковский, первый замглавы комитета Верховной рады по вопросам науки и образования, выступает категорически против объединения в один предмет фундаментальных дисциплин.

В эфире Радио НВ он отметил, что Украине не стоит следовать модели американских публичных школ, ведь их главная задача – социализация. "Я считаю, что украинская школа должна капитализировать ребенка, чтоб после ее окончания он мог самостоятельно строить траекторию своего будущего", - подчеркнул Спиваковский.

Интеграцию предметов ранее критиковали и в Национальной академии наук Украины. В своем заявлении члены НАНУ указали на опасность снижения качества образования и уровня преподавания.

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"Это приведет к дальнейшему падению общего интеллектуального уровня выпускников, уменьшению потребности в учителях по данным предметам, а в дальнейшем – к снижению количества аспирантов, научных и научно-педагогических работников, что может вызвать усиление упадка отечественной науки и системы высшего образования", - опасаются в НАНУ.