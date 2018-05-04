Один погибший и 10 разбитых машин: появилось видео масштабного ДТП с фурой в Днепре

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В результате ДТП водитель грузовика погиб
Скриншот

В результате ДТП водитель грузовика погиб

В Сети появилось видео масштабного ДТП в Днепре, во время которого грузовик повредил сразу 10 автомобилей.

Как видно на опубликованных кадрах с камеры наблюдения, двигаясь на большой скорости по улице Космической, фура зацепила четыре машины, после чего вылетела с дороги.

При этом заехав на стоянку возле супермаркета, грузовик столкнулся с еще несколькими автомобилями.

В результате ДТП погиб один человек, еще несколько - получили травмы.

Ранее сообщалось, что в Днепре фура протаранила сразу 10 машин.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове