Один погибший и 10 разбитых машин: появилось видео масштабного ДТП с фурой в Днепре

В Сети появилось видео масштабного ДТП в Днепре, во время которого грузовик повредил сразу 10 автомобилей.

Как видно на опубликованных кадрах с камеры наблюдения, двигаясь на большой скорости по улице Космической, фура зацепила четыре машины, после чего вылетела с дороги.

При этом заехав на стоянку возле супермаркета, грузовик столкнулся с еще несколькими автомобилями.

В результате ДТП погиб один человек, еще несколько - получили травмы.

Ранее сообщалось, что в Днепре фура протаранила сразу 10 машин.