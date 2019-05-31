Светлана Ройз
10 советов родителям. Как выстроить отношения с поколением Z
Питер Сантенелло
Украинский солдат
Мустафа Найем
Слуги и олигархи
Андрей Смирнов
Зеленский почуял зиму
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Один из руководителей охраны Киевтрансгаза попался на взятке в $12 тысяч

31 мая, 15:09
Цей матеріал також доступний українською
Один из руководителей охраны Киевтрансгаза попался на взятке в $12 тысяч - фото

Военная прокуратура

За месяц сумма вымогаемой злоумышленником взятки выросла на $2 тысячи

Правоохранители уличили во взяточничестве руководителя группы охраны магистральных газопроводов Киевтрансгаза.

Как сообщили в военной прокуратуре, он вымогал $12 тысяч за то, чтобы не реагировать на нарушения при строительстве на частном земельном участке, которые угрожали трубопроводу, и не сообщать о них в правоохранительные органы.

При этом изначально злоумышленник просил лишь $10 тысяч, однако за месяц эта сумма выросла.

Фото: Военная прокуратура

Задержали сотрудника Киевтрансгаза при получении части взятки в размере $6 тысяч.

Сейчас ему готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет).

Теги:   Киевская область Газопровод Коррупция

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Сегодня, 14:56

img
Познера внесли в базу Миротворца
События

Сегодня, 04:40

img
Задержаны полицейские, которых подозревают в ранении ребенка
События

Сегодня, 04:22

img
На фестивале в Днепропетровской области обвалилась крыша сцены

ТОП 3

События

Сегодня, 09:21

img
Медицинская реформа. Следующий год будет немного шоковым — Супрун
10459
События

Вчера, 12:38

img
Комаровский — о кори, Зеленском и «инопланетянке-Супрун»
9687
События

Вчера, 21:42

img
С 2020 года украинские детдома не будут принимать детей — Супрун
7200