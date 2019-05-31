Один из руководителей охраны Киевтрансгаза попался на взятке в $12 тысяч 31 мая, 15:09 Цей матеріал також доступний українською Военная прокуратура За месяц сумма вымогаемой злоумышленником взятки выросла на $2 тысячи Военная прокуратура

Правоохранители уличили во взяточничестве руководителя группы охраны магистральных газопроводов Киевтрансгаза.

Как сообщили в военной прокуратуре, он вымогал $12 тысяч за то, чтобы не реагировать на нарушения при строительстве на частном земельном участке, которые угрожали трубопроводу, и не сообщать о них в правоохранительные органы.

При этом изначально злоумышленник просил лишь $10 тысяч, однако за месяц эта сумма выросла.

Фото: Военная прокуратура

Задержали сотрудника Киевтрансгаза при получении части взятки в размере $6 тысяч.

Сейчас ему готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет).