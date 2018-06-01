01 июня 2018, пятница

Один из руководителей вокзала Харькова вымогал у предпринимателя почти 350 тыс. гривен отката

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Подозреваемого задержали во время получения почти 350 тыс. гривен
фото: прокуратура

Подозреваемого задержали во время получения почти 350 тыс. гривен

Правоохранители задержали во время получения взятки одного из руководителей вокзальной станции Харьков-Пассажирский филиала Пассажирская компания ПАО Укрзализныця и посредника.

Как сообщили в прокуратуре, чиновник при содействии сообщника требовал от предпринимателя почти 350 тыс. гривен отката за перечисление средств по уже заключенному договору по уборке помещений и прилегающей территории харьковского вокзала.

Взяточников задержали в помещении вокзальной станции Харьков-Пассажирский после передачи всей суммы неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Напомним, что сотрудники Национальной полиции Украины задержали двух чиновников ПАО Укрзализныця на взятке в 85 тыс. гривен.

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