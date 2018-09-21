Один из руководителей патрульной полиции Ивано-Франковской области попался на взятке - СБУ

Полицейский брал взятки за содействие в получении водительского удостоверения

Служба безопасности Украины задержала в Ивано-Франковской области временно исполняющего обязанности руководителя одного из подразделений патрульной службы Нацполиции.

Как сообщается, полицейский начальник вымогал у местного жителя взятку за содействие в оформлении документов, необходимых для выдачи водительского удостоверения.

Свою "помощь" злоумышленник оценил в семь тысяч гривен.

Оперативники СБУ задержали майора полиции вблизи рабочего места во время получения всей суммы взятки.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.