Один из руководителей патрульной полиции Ивано-Франковской области попался на взятке - СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Ивано-Франковской области временно исполняющего обязанности руководителя одного из подразделений патрульной службы Нацполиции.
Как сообщается, полицейский начальник вымогал у местного жителя взятку за содействие в оформлении документов, необходимых для выдачи водительского удостоверения.
Свою "помощь" злоумышленник оценил в семь тысяч гривен.
Оперативники СБУ задержали майора полиции вблизи рабочего места во время получения всей суммы взятки.
Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
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