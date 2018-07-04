Один из политзаключенных в России Клых находится в психбольнице. Что об этом известно

Заключенного в России украинца Станислава Клыха обнаружили в психушке. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Сейчас Станислав находится в областной психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске, сообщила правозащитница Татьяна Щур. По ее словам, украинца нашла адвокат Уральской правозащитной группы Екатерина Бурьян.

Узник Кремля просил передать ему список детской приключенческой литературы

В психушку Клыха отправили сразу после того, как его посетил адвокат 26 июня. Правозащитница утверждает, что политзаключенный чувствует себя немного лучше, чем в прошлый раз.

Местные врачи утверждают, что в Клыха органическое расстройство психики на фоне различных заболеваний. Татьяна Щур не исключает, что Клыху вводят успокоительное, а также утверждает, что в больнице его кормят. При этом, давал ли политзаключенный согласие на госпитализацию - неизвестно.

"Администрация тюрьмы сказала, что Станислав подписал разрешение на госпитализацию. Он мог подписать все, что угодно, даже не осознав. Адвокат разговаривала с ним, когда он уже находился в психушке, он сказал, что ничего не подписывал", - отметила Щур.

Смотрите также

Состояние Станислава Клыха уже длительное время под угрозой, отмечает глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук. Правозащитница убеждена, что украинские врачи должны получить доступ к политзаключенному.

В мае 2016 года суд в Грозном в Чечне приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка за якобы участие в Первой чеченской войне в 1995 году на стороне чеченских повстанцев. Станиславу Клыху присудили 20 лет тюрьмы.

С 8 июня этого года Станислав Клых объявил голодовку

Украинец якобы более 20 лет назад лично убил 4 российских военных, а бывший премьер-министр Арсений Яценюк, который, по версии российского правосудия, тоже входил в отряд, стрелял по россиянам из автомата Калашникова примерно 10 раз. Украинцы обвинения категорически отрицают.

По их словам, они никогда не были в Чечне, не участвовали в боевых действиях. Минюст Украины обратился к России с требованием передать осужденных. Впрочем, в Москве отказали. С 8 июня этого года Станислав Клых объявил голодовку. По данным украинской стороны, он находится в критическом состоянии. По словам матери, у него серьезные проблемы с почками и сердцем.

Согласно последней информации от адвокатов, Клых жалуется, что письма от матери быстро забирают, едва дав прочитать, а на прогулки водят редко. Среди прочего, пленник Кремля просил передать ему список детской приключенческой литературы.