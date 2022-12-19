«Абсолютно недопустимое нарушение». Один из «шахедов» ночью пролетел над ядерной установкой Южноукраинской АЭС — Энергоатом
Южноукраинская АЭС (Фото:Южноукраинская АЭС)
В понедельник ночью, 19 декабря, один из дронов-камикадзе Shahed, которыми Россия атаковала Украину, пролетел над площадкой Южноукраинской АЭС близко к ядерной установке.
Об этом заявили в пресс-службе Энергоатома.
В компании уточнили, что инцидент произошел в 00:46.
«Это абсолютно недопустимое нарушение ядерной и радиационной безопасности», — говорится в сообщении.
Также Энергоатом призывает МАГАТЭ и все международное атомное сообщество не допустить, чтобы ядерные объекты подвергались риску нападения со стороны армии РФ и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира.
В ночь на 19 декабря РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область.
В Киевской области сообщалось о двух пострадавших. Также есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
В результате вражеского удара Обуховский, Вышгородский, Бучанский районы отключены от электроснабжения. Заживлена исключительно критическая инфраструктура.
Часть иранских дронов удалось сбить.
Киев выдержал несколько волн атак иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Оккупанты направили на Киев 23 беспилотника, 18 из них удалось сбить.
Один из беспилотников попал в объект критической инфраструктуры, начался пожар. Обломки сбитых дронов повредили проезжую часть в Соломенском районе города, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе.