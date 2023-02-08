«Война технологий». Нам присылали видео, как дрон берет в плен и похищает рацию — Притула 8 февраля, 14:04 Кадр видео похищения рации убитого российского оккупанта с помощью дрона (Фото:Serhiy Prytula via Twitter)

Волонтер, телеведущий и шоумен Сергей Притула в интервью Radio NV рассказал о том, на что способны новейшие технологии во время войны.

«Современная война — это война технологий, прежде всего. … Подопечные нашему Фонду подразделения присылали видео, например, как дрон сбивает дрон, как дрон берет в плен, как дрон похищает рацию у россиян, а потом полторы недели наши слушают все их разговоры. И это влияет на ситуацию», - сказал Притула в интервью Radio NV.

Видео дня

Он отметил, что видео того, ка украинский дрон украл рацию возле российского окопа, есть в сети.

«Россияне не заметили потери. Они не перепрошили и наши слушали все их переговоры, знали откуда и куда они будут идти, сколько их будет идти. И россияне не могли понять, почему они гибнут так массово и постоянно», – объяснил волонтер.

Видео того, как украинский дрон ворует рацию у оккупантов, Притула опубликовал на своей странице в Twitter 16 января 2023 года.

В комментарии к видео он отмечает, что рация принадлежала убитому оккупанту.