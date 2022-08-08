Россияне выпустили более 130 снарядов по Сумщине: погибла женщина 8 августа, 23:28 Разрушения после обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что армия РФ за сутки обстреляла восемь громад в области.

«Сегодня за день россияне открывали огонь по Миропольской, Середино-Будской, Хотинской, Краснопольской, Шалыгинской Глуховской, Эсманской и Великописаревской громадам», — сообщил Живицкий.

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Оккупанты РФ вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и стрелкового оружия.

«В селе Катериновка от осколочного ранения в шею погибла местная жительница», — сообщил Живицкий.

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