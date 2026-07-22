Россия ударила дроном по жилому дому в Одессе, есть погибший и пострадавшие

Последствия российской атаки БПЛА на Одессу, 22 июля 2026 года (Фото: Одесская ОВА)

Войска страны-агрессора России в среду, 22 июля, снова атаковали Одессу, в результате чего есть пострадавшие, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Обновлено в 15:21. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что во время разбора завалов жилого дома и гаража спасатели обнаружили тело погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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В результате российского обстрела в городе повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Один из российских дронов попал в двухэтажный дом, частично разрушив его, сообщает Кипер.

Позже он уточнил, что пострадали 82-летняя женщина и 54-летний мужчина. Помимо дома, повреждена территория СТО.

Около 12:30 Воздушные силы ВСУ предупредили о движении БПЛА со стороны Черного моря в направлении Одессы. Суспільне сообщало о взрывах в городе.

В последние недели российские войска усилили удары беспилотниками и ракетами по Одессе и области. 20 июля российские оккупанты нанесли удары по объектам инфраструктуры в Одессе; погибли три человека.

21 июля сообщалось, что в центре города снова были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, пострадали два человека.