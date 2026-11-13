Россия утром нанесла удар по Одессе: повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые

В результате утренней атаки БПЛА на Одессу погибли два человека, 13 ноября 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Одесской области)

Утром в пятницу, 13 ноября, войска страны-агрессора России нанесли удары беспилотниками по Одессе, в результате погибли два человека, пятеро пострадали. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Обновлено в 08:56. Число погибших в городе возросло до двух человек, сообщил Кипер.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В результате первого удара был поврежден частный дом. Во время второго удара также были повреждены частные жилые дома и автомобили.

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Фото: Одесская ОВА

На местах работают все соответствующие службы, добавляет ОВА.

В ГСЧС впоследствии сообщили, что второе попадание БПЛА произошло на открытой территории — вероятно, на дороге. Было повреждено 11 легковых автомобилей.

Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Около 07:20 Воздушные силы ВСУ сообщили о реактивных БПЛА, летящих в сторону Одессы.

Ночью войска РФ атаковали Украину 117 дронами, в том числе 63 реактивными. ПВО обезвредила 80 из них, в частности 39 реактивных. Последствия ночной атаки РФ фиксируют в Киеве, Ровно, Виннице и других регионах.