Оккупанты атаковали ракетами Одесскую область
Одесскую область российские оккупанты атаковали ракетами (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ)
Утром во вторник, 26 июля, российские оккупанты атаковали ракетами Одесскую область.
Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.
«Ракетная атака с использованием самолетов стратегической авиации. Подробности — со временем», — написал он.
В субботу, 23 июля, Россия ударила ракетами Калибр по Одесскому морскому порту, который готовят для начала экспорта украинского зерна по Черному морю.
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