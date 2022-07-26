Оккупанты атаковали ракетами Одесскую область 26 июля, 07:05 Одесскую область российские оккупанты атаковали ракетами (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ)

Утром во вторник, 26 июля, российские оккупанты атаковали ракетами Одесскую область.

Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Ракетная атака с использованием самолетов стратегической авиации. Подробности — со временем», — написал он.

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В субботу, 23 июля, Россия ударила ракетами Калибр по Одесскому морскому порту, который готовят для начала экспорта украинского зерна по Черному морю.



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