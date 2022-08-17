Оккупанты атаковали ракетами Одесскую область: есть раненые
По Одесской области выпустили две ракеты (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
В ночь на среду, 17 августа, российские оккупанты атаковали ракетами Одесскую область. Три человека ранены.
Об этом у себя в Telegram сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.
Он отметил, что по данным оперативного командования Юг, террористическая армия РФ ударила двумя ракетами.
Удары повлекли за собой разрушение и пожар на одной из баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку. Спасательная операция продолжается.
В Одесской области звучала воздушная тревога с 02:49 по 03:24.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Беларуси, в том числе на аэродроме Зябровка, вызывает беспокойство.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.