Оккупанты атаковали ракетами Одесскую область: есть раненые 17 августа, 07:11 По Одесской области выпустили две ракеты (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В ночь на среду, 17 августа, российские оккупанты атаковали ракетами Одесскую область. Три человека ранены.

Об этом у себя в Telegram сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он отметил, что по данным оперативного командования Юг, террористическая армия РФ ударила двумя ракетами.

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Удары повлекли за собой разрушение и пожар на одной из баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку. Спасательная операция продолжается.

В Одесской области звучала воздушная тревога с 02:49 по 03:24.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Беларуси, в том числе на аэродроме Зябровка, вызывает беспокойство.

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