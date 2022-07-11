Оккупанты запустили четыре ракеты по Одесской области
По Одесской области выпустили четыре ракеты (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Российские оккупационные войска в понедельник, 11 июля, выпустили четыре ракеты по Одесской области.
Об этом сообщил в Telegram замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.
По его словам, запуск осуществлялся из самолетов над оккупированным Крымом.
Одна из ракет попала в здание.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется
Пресс-секретарь главы Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил о попадании в объект инфраструктуры.
Ранее стало известно, что российские войска ударили по Харькову, в результате три человека погибли, 28 получили ранения.
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