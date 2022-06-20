Оккупанты атаковали ракетами Одесскую область: сработала система ПВО
ПВО сбила ракеты в небе над Одесской областью (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Российские оккупанты дважды пытались атаковать ракетами Одесскую область. В обоих случаях сработала система ПВО.
Об этом в Telegram сообщает Одесский горсовет со ссылкой на оперативное командование Юг.
Ночью армия РФ пыталась ударить по Белгород-Днестровскому району, а утром — по самой Одессе.
В обоих случаях силами противовоздушной обороны ракеты уничтожены в воздухе
Оккупанты атаковали Одесскую область крылатыми ракетами типа Оникс с берегового ракетного комплекса, расположенного во временно оккупированном Крыму.
В ночь на 19 июня российские войска атаковали Одесскую область двумя ракетами, украинским силам ПВО удалось их сбить.
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