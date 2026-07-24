Пожар в Одесской области после российского обстрела 24 июля 2026 года (Фото: Одесская ОВА)

В ночь на пятницу, 24 июля, войска страны-агрессора России нанесли массированный удар ракетами и дронами по Одесской области , в результате чего пострадали женщина и четырехлетний ребенок. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате попадания повреждены крыша многоквартирного жилого дома, частные дома и легковые автомобили.

Также под удар попала территория одного из предприятий, обошлось без разрушений и пострадавших, сообщил Кипер.

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Фото: Одесская ОВА

Спасатели ликвидировали все пожары.

Фото: Одесская ОВА

Фото: Одесская ОВА

Ночью Воздушные силы ВСУ сообщали о ракетах в направлении Татарбунар и Маяков, а также о дронах на Затоку.

Всего за ночь Россия атаковала Украину пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 180 ударными БПЛА, ПВО уничтожила четыре ракеты и 160 дронов, сообщили Воздушные силы.