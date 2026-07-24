Россия нанесла массированный удар беспилотниками и ракетами по Одесской области: повреждены дома, среди пострадавших — 4-летний ребенок
Пожар в Одесской области после российского обстрела 24 июля 2026 года (Фото: Одесская ОВА)
В ночь на пятницу, 24 июля, войска страны-агрессора России нанесли массированный удар ракетами и дронами по Одесской области, в результате чего пострадали женщина и четырехлетний ребенок. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В результате попадания повреждены крыша многоквартирного жилого дома, частные дома и легковые автомобили.
Также под удар попала территория одного из предприятий, обошлось без разрушений и пострадавших, сообщил Кипер.
Спасатели ликвидировали все пожары.
Ночью Воздушные силы ВСУ сообщали о ракетах в направлении Татарбунар и Маяков, а также о дронах на Затоку.
Всего за ночь Россия атаковала Украину пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 180 ударными БПЛА, ПВО уничтожила четыре ракеты и 160 дронов, сообщили Воздушные силы.