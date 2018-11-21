Одесский суд продлил срок расследования покушения на активиста Михайлика

Суд продлил срок досудебного расследования до 24 января 2019 года

Во вторник, 20 ноября, Киевский районный суд Одессы продлил до четырех месяцев срок досудебного расследования по делу покушения на убийство местного активиста Олега Михайлика.

"В Киевский районный суд Одессы поступило ходатайство о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве по факту совершения покушения на убийство одесского активиста Олега Михайлика. Рассмотрев ходатайство, судья продлил срок досудебного расследования до 24 января 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Смотрите также

Напомним, что 25 сентября правоохранители задержали трех граждан Грузии по подозрению в причастности к нападению на одесского активиста Олега Михайлика.

Один из них Торнике Нагладзе (он же Герасин Торнике), по данным местных СМИ, является лидером серьезной преступной группировки.

22 сентября в Одессе неизвестные открыли огонь по политическому активистов Олегу Михайлику. Пули попали ему в грудную клетку в область сердца и в руку. В результате покушения Михайлик потерял много крови и перенес операцию.