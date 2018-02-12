Одесский суд отменил запрет на въезд группе российских спортсменов

Одесский окружной административный суд признал незаконными и отменил постановления Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины о запрете на въезд группе спортсменов из России.

О этом сообщает Думская.

Речь идет о борцах, которые 28 апреля 2017 года попытались попасть в страну, чтобы принять участие в турнире по панкратиону Golgen Mongoose.

Решения Госпогранслужбы обжаловали как сами борцы, так и спортивный клуб Мангуст, пригласивший их в Украину.

На суде представители пограничников заявили, что Мангуст планировал антиукраинские акции с участием иностранцев, прибывающих в Украину под видом участников спортивных соревнований. Доказательств этого правоохранители предоставить не смогли.

В свою защиту спортсмены заявили, что имеют награды и достижения в своем виде спорта и ничего противоправного не планировали.

Президент спортклуба Магомед Магдиев рассказал, что заблаговременно связывался с областным управлением СБУ и подал им списки российских спортсменов, планировавших посетить Украину. В УСБУ, согласно сообщению, ответили, что этим людям въезд в Украину не запрещен.

Но суд также признал действия пограничников обоснованными, поскольку спортсмены не смогли указать адрес, где будут жить и что делать (кроме дня соревнований) в Одессе, имели с собой мало денег, а в приглашении отсутствовал адрес получателя.

Напомним, 11 января пропагандисту ВГТРК Олегу Пакшину, прилетевшему в аэропорт Борисполь, отказали во въезде в Украину.