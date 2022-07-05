После бегства войск РФ с острова Змеиный. У России нет возможности для высадки морского десанта в Одесской области — спикер ОВА 5 июля, 15:38 После того как был освобожден остров Змеиный, оккупанты были отброшен на большее расстояние (Фото:Госпогранслужба)

В Одесской области нет риска высадки российского морского десанта, заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Во время брифинга он сообщил, что в северо-западной части Черного моря находится пять кораблей РФ, которые несут на борту крылатые ракеты типа Калибр. По его данным, к этим кораблям периодически присоединяются один или два больших десантных корабля.

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«Это определенная имитация определенных действий. Когда мы говорим о постоянном риске высадки морского десанта, то понимаем, видим и знаем, что сегодня его нет. Наверняка, в ближайшее время не будет активной подготовки к проведению такой военно-морской десантной операции, потому что у врага для этого нет никаких возможностей», — подчеркнул он.

Братчук отметил, что и в ближайшее время у войск РФ не будет возможности провести такую операцию, поскольку у них нет успехов на суше на южном направлении.

«После того, как был освобожден и взят под огневой контроль остров Змеиный, поселок Белое Измаильского района, враг был отброшен на большее расстояние именно в нашей морской акватории. Поэтому про десант речи не идет», — добавил он, отметив, что угроза нанесения ракетных ударов по области сохраняется.

30 июня в ОК Юг заявили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что ВСУ планируют установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный.

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