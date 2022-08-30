ВСУ уничтожили российский беспилотник в небе над Одесской областью 30 августа, 12:03 Сбитый русский беспилотник (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Юг / Facebook)

Зенитно-ракетное подразделение Вооруженных сил Украины утром во вторник, 30 августа, уничтожило вражеский беспилотник, проникший с моря на территорию Одесской области.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

«Враг продолжает воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов. Утром пытался разведать обстановку в Одесском районе, зайдя с моря. Силами противовоздушной обороны вражеский „шпион“ был уничтожен», — говорится в сообщении.

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