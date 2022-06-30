Одесская область: Войска РФ запустили две ракеты, обошлось без пострадавших — глава ОВА

30 июня, 21:36
Оккупанты сбежали с острова Змеиный, потеряв большое количество техники (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Оккупанты сбежали с острова Змеиный, потеряв большое количество техники (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Оккупанты запустили две ракеты по Одесской области, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

«Сегодня враг нанес ракетный удар по области двумя ракетами. К счастью, пострадавших и разрушений нет», — сказал он в видеообращении в Telegram.

Он напомнил, что благодаря мощной работе ВСУ оккупанты сбежали с острова Змеиный, потеряв большое количество техники. Марченко также прокомментировал заявления страны- агрессора о том, что оккупанты покинули Змеиный в качестве «жеста доброй воли».

Видео дня

«Горел этот жест доброй воли очень ярко. Отправив сюда своих солдат, вы сознательно отправили их на смерть», — сказал Марченко, обращаясь к стране-агрессору.

Он также призвал россиян сделать еще один «жест доброй воли» и убираться из Украины.

Читайте также:

Снимки острова Змеиный после бегства с него россиян (Фото:Maxar Technologies / Twitter) Сервис Maxar опубликовал снимки острова Змеиный после бегства с него россиян

30 июня в оперативном командовании Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров.

В Министерстве обороны РФ подтвердили данные о позорном бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это «жестом доброй воли», вместо того, чтобы признать: оккупанты были вынуждены пойти на такой шаг из-за ударов ВСУ.

https://www.youtube.com/embed/80WqL-VAEUw
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Одесская область Ракеты Войска РФ Одесская ОГА

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X