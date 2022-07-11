Обошлось без пострадавших. Оккупанты вновь нанесли ракетный удар по Одесской области — глава ОВА

11 июля, 21:39
Россияне запустили две ракеты по Одесской области (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Россияне запустили две ракеты по Одесской области (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Войска РФ вечером, 11 июля, нанесли ракетный удар по Одесской области, сообщил глава ОВА Максим Марченко.

«Вечером был нанесен еще один ракетный удар, к счастью пострадавших нет», — сказал он во время видеообращения в Telegram.

Марченко подчеркнул, что оккупанты целились по гражданским объектам, поскольку военных объектов не было в месте ракетного удара.

Видео дня

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук добавил, что россияне запустили две ракеты по области.

Местные СМИ сообщали о взрывах в Одессе приблизительно в 19:00.

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Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали ракетами Одесскую область приблизительно в 11:30. Из акватории Черного моря войска РФ выпустили семь ракет из самолетов Су-27, Су-30 и Су-35.

Обошлось без жертв и пострадавших. В результате был поврежден частный дом и объекты инфраструктуры.

https://www.youtube.com/embed/iuZn89I9gzA
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Одесская область Атака Ракетный удар

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