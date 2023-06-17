В Одесской области запретили купаться в море и реках и советуют не есть морепродукты

17 июня, 15:51
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Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Жителям Одесской области запретили купаться в море и реках, а также ловить рыбу.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

В области специалисты провели лабораторные исследования проб вод. В результате за последнюю неделю в воде обнаружили возбудители инфекционных болезней, в частности, сальмонеллы, рота- и астравирусы, холероподобные вибрионы, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных. Также, результаты исследований показали, что содержание кишечных палочек значительно превышает нормы.

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Наличие всех перечисленных биологических патогенов в воде открытых водоемов Одесской области, в частности, Черном море, Белгород-Днестровском лимане и Дунай, создает реальную угрозу жизни и здоровью населения, подчеркнули в ведомстве.

«Поэтому категорически запрещено купание в море, лов рыбы и морепродуктов в открытых водоемах (речные и морские места рекреации). Также необходимо воздержаться от употребления рыбы и морепродуктов», — добавили в ведомстве.

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В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично. Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Начальник отдела госнадзора земельных ресурсов Госэкоинспекции Олег Павленко сообщал, что после российского теракта на Каховской ГЭС обнаружили холерную и кишечную палочки.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Одесская область Российская агрессия Заражение

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