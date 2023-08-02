В Измаиле были повреждены почти 40 тысяч тонн зерна для Африки, Китая и Израиля — Мининфраструктуры

2 августа, 18:20
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Последствия российского обстрела Одесской области (Фото:Олександр Кубраков/Facebook)

Последствия российского обстрела Одесской области (Фото:Олександр Кубраков/Facebook)

В результате российских ударов на складах и элеваторах в Измаиле Одесской области были повреждены почти 40 тысяч тонн зерна для стран Африки, Китая и Израиля.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубраков в Facebook.

«Россияне нанесли удары по складам и элеваторам с зерном — повреждено почти 40 тысяч тонн зерна, которое ожидали страны Африки, Китай, Израиль», — пишет Кубраков.

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По его словам, наибольшим разрушениям подвергся порт Измаил. В этом порту поврежден морской вокзал и инфраструктура Украинского Дунайского пароходства, ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае.

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«Мир должен сопротивляться. Атаки на украинские порты — угроза миру. Мы способны защитить себя, наши силы ПВО умеют эффективно применять оружие. Нам нужно его больше. Каждая установка — сохраненная жизнь. Скорость и решительность — это удел сильных», — подчеркнул министр.

Кубраков также добавил, что украинское зерно незаменимо для мира и в ближайшие годы не может быть заменено ни одной другой страной. Именно поэтому, по его словам, любое нарушение логистических цепей вызывает дефицит и скачок цен, который влияет на каждого человека в мире.

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2 августа российские войска обстреляли Измаил Одесской области.

В результате российского обстрела были повреждены и разрушены элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения.

В оперативном командовании Юг заявили, что враг прицельно пытался уничтожить именно портовую инфраструктуру на Дунае.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Одесская область Российская агрессия Войска РФ Зерно Измаил

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