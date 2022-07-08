У побережья Одесской области обезвредили дрейфующую российскую мину 8 июля, 17:49 Это не первый случай, когда военнослужащие уничтожают подобные опасные находки (Фото:REUTERS/Edgar Su)

У побережья Одесской области обезвредили дрейфующую российскую мину, сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ.

«В Черном море, у побережья Одесской области силами обороны была обнаружена очередная дрейфующая противокорабельная мина. Опасная находка была оперативно обезврежена подразделением Военно-Морских Сил ВСУ», — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

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В пресс-центре напомнили, что это не первый случай, когда военнослужащие уничтожают подобные опасные находки, которые выносит на побережье Одесской области.

2 июля на одном из пляжей Одесской области мужчина во время заплыва в море подорвался на мине, а еще один отдыхающий получил контузию и легкие царапины.

11 июня на пляже в Грибовке Одесской области от взрыва российской мины в воде погиб отдыхающий.

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