Очень высока вероятность ракетных ударов. Российские оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку в Одесской области — ОВА

1 июня, 10:51
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В Одесской области очень высока вероятность ракетных ударов (Фото:www.radiosvoboda.org)

В Одесской области очень высока вероятность ракетных ударов (Фото:www.radiosvoboda.org)

Российские оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку в Одесской области.

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Об этом сообщил пресс-секретарь главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

«В настоящее время враг пытается активизировать проведение воздушной разведки, в том числе наблюдая за теми разрушениями, которые он наносит, осуществляя ракетные обстрелы нашей территории», — сказал он.

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По его словам, вероятность нанесения ракетных ударов остается очень высокой.

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«Враг может совершать такие атаки, как с Черного моря, где располагается его фрегат-носитель ракет морского базирования Калибр, а также с самолетов стратегической авиации РФ, отправляющихся в нашу сторону Украины с территории РФ», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=bMXrvGOp2g4
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Одесская область Ракетные удары Война России против Украины

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