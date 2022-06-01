Очень высока вероятность ракетных ударов. Российские оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку в Одесской области — ОВА 1 июня, 10:51 Цей матеріал також доступний українською В Одесской области очень высока вероятность ракетных ударов (Фото:www.radiosvoboda.org)

Российские оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку в Одесской области.

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Об этом сообщил пресс-секретарь главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

«В настоящее время враг пытается активизировать проведение воздушной разведки, в том числе наблюдая за теми разрушениями, которые он наносит, осуществляя ракетные обстрелы нашей территории», — сказал он.

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По его словам, вероятность нанесения ракетных ударов остается очень высокой.

«Враг может совершать такие атаки, как с Черного моря, где располагается его фрегат-носитель ракет морского базирования Калибр, а также с самолетов стратегической авиации РФ, отправляющихся в нашу сторону Украины с территории РФ», — сказал он.

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