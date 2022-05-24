Оккупанты укрепляют силы на Змеином, высокая угроза вражеских ракетных ударов — Одесская ОВА

24 мая, 10:19
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В ОВА заявили, что оккупанты укрепляют силы на Змеином (Фото:www.radiosvoboda.org)

В ОВА заявили, что оккупанты укрепляют силы на Змеином (Фото:www.radiosvoboda.org)

Российские оккупанты укрепляют силы на острове Змеиный, есть высокая угроза вражеских ракетных ударов.

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Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Ночь прошла без обстрелов. Угроза вражеских ракетных ударов — высока. Рашисты укрепляют силы на о. Змеиный», — написал он.

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https://www.youtube.com/watch?v=AJo0kvX-Nwo

По его словам, во временно оккупированном Крыму на северо-западном направлении появились С-400.

«Ой, не будите Змеебаевку, ордынцы», — написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Одесская область Война России против Украины Остров Змеиный

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