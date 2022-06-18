Ночью над Одесской областью ПВО сбила две крылатые ракеты, выпущенные из Крыма — генштаб
Ночью враг атаковал Одесскую область крылатыми ракетами с территории Крыма (Фото:Минобороны РФ)
Ночью 18 июня вооруженные силы Украины сбили над Одесской областью две российские крылатые ракеты, которые военные РФ выпустили с территории временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.
«Ночью враг атаковал Одесскую область ракетами, летевшими с территории временно оккупированного Крыма. Благодарю наших военных за хорошо выполненную работу — две смертоносные птички уничтожены», — написал Братчук в Telegram.
Как сообщили в Оперативном командовании Юг, враг атаковал Одесскую область крылатыми ракетами Оникс.
По словам Братчука, в Черном море продолжает находиться группировка Черноморского флота: два корабля-ракетоносца, одна подводная лодка и три больших десантных корабля.
Представитель председателя ОВА подчеркнул, что угроза ракетного удара остается очень высокой.
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