25 июня, 12:14
Последствия российской атаки на Одесскую область (Фото: Измаильская РГА)

В ночь на 25 июня российские оккупанты атаковали дронами инфраструктуру города Вилково, что в Измаильском районе Одесской области.

Об этом сообщили Одесская ОВА и Измаильская РГА.

По данным областной администрации, несмотря на активную работу сил ПВО, в Вилковской громаде есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, разрушены помещения частного предприятия, уничтожены сельскохозяйственное оборудование и техника.

В Измаильской райадминистрации отметили, что информация о последствиях обстрелов еще уточняется.

«Противник не оставляет попыток оставить город без воды», — добавили там.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Город Вилково находится на украинской части дельты Дуная и известен как «украинская Венеция» из-за того, что значительная его часть находится на воде.

