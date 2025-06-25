Российские оккупанты пытаются оставить «украинскую Венецию» в Одесской области без воды — РГА
Последствия российской атаки на Одесскую область (Фото: Измаильская РГА)
В ночь на 25 июня российские оккупанты атаковали дронами инфраструктуру города Вилково, что в Измаильском районе Одесской области.
Об этом сообщили Одесская ОВА и Измаильская РГА.
По данным областной администрации, несмотря на активную работу сил ПВО, в Вилковской громаде есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, разрушены помещения частного предприятия, уничтожены сельскохозяйственное оборудование и техника.
В Измаильской райадминистрации отметили, что информация о последствиях обстрелов еще уточняется.
«Противник не оставляет попыток оставить город без воды», — добавили там.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Город Вилково находится на украинской части дельты Дуная и известен как «украинская Венеция» из-за того, что значительная его часть находится на воде.